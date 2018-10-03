〈北部〉災後變暫定古蹟 苑裡市場拆建停擺

2018-10-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕超過一甲子歷史的苗栗縣苑裡鎮公有市場，九月十四日清晨因無情惡火，讓八十四個攤位共七百平方公尺燒毀，近來有民眾向苗栗縣政府文化觀光局申請苑裡市場為古蹟，苗縣府昨天前往會勘，但苑裡鎮公所認為，公告暫定古蹟後受法規限制，無法啟動清運程序，影響公所作業，導致會勘現場充滿火藥味。

縣府：會與公所討論後續清運等問題

苗縣府文化觀光局文化資產科指出，只要有民眾申請，文資科就需受理。進入審議程序就屬暫定古蹟，文資科也希望能與苑裡鎮公所好好溝通，討論後續清運、搭建臨時市場問題。

文化資產科表示，昨天會勘後待文資審議委員報告、紀錄出爐，會通知鎮公所。

公所：上週已發包清運 被迫喊停

苑裡鎮公所則說，上週五已經發包清運工程，但是突然接獲暫定古蹟會勘，頓時一切作業都要停擺。之前因攤商訴求希望有臨時處所擺攤維生，鎮公所規劃在原址搭建鋼棚架，待清運後即可著手，不過目前只能停擺。

文觀局則說，之前並未接獲鎮公所已就清運發包等訊息，針對公所所指清運、搭建臨時棚架問題，雙方都能好好討論。苑裡鎮公所則說，將等待苗縣府指示，再討論後續工作。

不過，苑裡鎮公所表明，近來颱風可能影響台灣，擔心風勢太強造成市場鐵皮或部分物品揚起造成危險。苗縣府文觀局則說，有立即性危險或者非原暫定古蹟構造物如鐵皮等，鎮公所可以前往移除，並非全無辦法。

自救會：盼縣府、公所能合作處理

攤商自救會長鄭暉煌則說，市場在苑裡鎮存在已久，能成為文化資產不少攤商樂觀其成，不過一切後續希望苗縣府與苑裡鎮公所能彼此合作處理。