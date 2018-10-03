〈北部〉《桃園》「寶貝家園」尚缺958萬 工程停擺4個月

2018-10-03

〔記者鄭淑婷／八德報導〕專門收容智能障礙者的「桃園寶貝潛能發展中心」選在八德區茄苳路興建「寶貝家園」，主結構已經完成六十％，但因第二期工程款未順利募得，仍有九五八萬元缺口，工程從今年五月起停擺至今，工地周邊也雜草叢生，家長憂心慢飛孩子長大後沒地方可去，待在家中又缺少專業協助，行為退化得很快，希望「寶貝家園」能趕緊復工。

慢飛青少年再教育「好所在」

十八歲、有重度智能障礙的「阿澄」（化名），是寶貝中心第一屆畢業生，今年剛從桃園啟智學校畢業，隨即面臨無處安置的困境，阿澄的媽媽為了有時間照顧孩子，只能打零工賺錢，她說，阿澄的穩定性很好，但以他的能力無法到庇護工場或一般職場工作，待「寶貝家園」完工後，可藉由老師的輔導培養一技之長及工作機會，當她年老了，阿澄也能照顧自己。

寶貝中心主任陳美谷表示，該中心為日托早療機構，受限空間問題，目前只服務○到六歲身心障礙幼童，並可銜接國中小、高中教育，慢飛孩子之後就無處可去，因教養機構更是常常額滿，為了讓大孩子有地方可去，因此催生「寶貝家園」。

4月本報披露 獲不少小額捐款

「寶貝家園」總經費需六九八○萬元，第一期兩千萬元順利募得，第二期工程得要兩千四百萬元，今年四月上樑時本報曾報導仍有一千五百萬元缺口，許多民眾紛紛響應小額捐款，目前尚缺九五八萬元，工程已於五月暫停。

陳美谷表示，看著工地周邊雜草都長高了，心裡真的很焦急，除了尋求各界協助，也持續發起「百元愛心磚」募款，期盼社會大眾加入每人每月一百元計畫，一起幫忙「寶貝家園」復工，郵政劃撥：19907568，戶名：寶貝潛能發展中心，請註明「百元愛心磚」。

長期關注寶貝中心的志倢科技董事長曾國強，得知中心困境後以母親林麗珠名義，捐出一百萬元認捐一間教室；他說，母親生前樂於助人，希望透過她的名義捐款，除了延續善心，也能拋磚引玉。

陳美谷表示，「寶貝家園」可提供九十二名大、小孩子早療及培訓、工作，未來一樓有超商、廚房，二樓有親子餐廳，外觀將打造為地中海風，希望讓大孩子有工作機會，減輕家庭負擔。