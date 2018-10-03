〈北部〉代理縣長最後會期 陳金德：施政滿意度45%

2018-10-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議會第十八屆第八次大會昨開幕，是代理縣長陳金德任內最後一次會期，針對日前被天下雜誌評比施政滿意度全國最差，他指自己做的民調，滿意度有四十五％，對天下的調查結果虛心接受。

議長陳文昌致詞時，肯定議會同仁善盡職責、為民喉舌，期許縣府人員發揮更好的行政效率；陳金德強調要以「韌性城鄉，森林宜蘭」，推動各項施政。

自行委託民調 陳：不高也不差

議員陳福山說，地方上聽起來，多數人對陳金德施政表現還算滿意，卻在天下雜誌評比墊底；另一名議員林志鴻表示，宜蘭科學園區的招商，過去遲遲不做，陳金德有點出問題，希望持續做下去，爭取科技部補助與協助，推動產業升級，留下在地人才。

陳金德回應，天下調查方式，二十％專家意見，八十％電訪，綜合做出評比，他也有請民調公司做自己的施政滿意度，在四十五％上下，雖然不算高，但也不差。

有關監委的彈劾，陳金德再度解釋，他在高雄市副市長任內沒有兼職經營民宿，已有對外說明，監察院彈劾後續交給公懲會決定，他尊重最後的結果。

談到宜蘭科學園區，陳金德說，宜科增加產業類別環差如能過關，絕對能帶動園區發展，吸引廠商進駐，因對環境衝擊不大，理當要通過，結果七名環評委員發言口徑一致，要求重做環評，他覺得很無奈，這樣的環評制度非改不可，不該讓少數非政府人員，不必負責就否決大型開發案。