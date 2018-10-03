〈北部〉19震災修復工程零進度 立委促中央協助

2018-10-03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○二○六大地震距今逾半年，仍有許多地方尚未修復，立法委員蕭美琴在交通委員會質詢行政院公共工程委員會主任委員吳澤成，要求基於主管機關立場，積極了解工程延宕原因，協助地方加速修復進度，還給花蓮民眾安全無虞的生活空間。

3月核定66件、僅20件完工

工程會回應指出，今年三月核定花蓮縣府六十六件災害修復工程經費，總額逾三億八千萬元，目前只有廿件小型工程完工，僅佔總經費十分之一；執行中的工程有廿件執行率低於五十％；更甚者還有十九件尚未發包，進度為零，多數標案未按照預定時程進行，地方執行速度有待加強。

對此，縣府建設處回應指出，像七星潭大橋一直有按照期程進行，但由於橋樑耐震結構特殊，位移嚴重，要花時間進行評估、設計，並沒有延宕；另外，許多進度為零的工程招標都流標三、四次以上，目前依各工區現況調整增加相關人力成本費用、給予合理的工程利潤，希望提高廠商投標意願。

遲未修復 蕭美琴憂不利觀光復甦

如「陽光電城及洄瀾之心公園暨周邊附屬設施復建工程」中央核定補助二一五萬，經三次公告上網都流標；新城鄉大漢村七星街擋土牆復建工程合計約三百多萬元，也流標三次；七星潭風景區暨兩潭兩鐵自行車道工程預定在年底完工。

蕭美琴說，工程會核定經費時已特別要求，一千萬元以下工程應於十月六日前完工，一千萬元以上工程則在十二月完工，但當前多數標案未按照預定時程進行，也讓民眾質疑這些災損為什麼還沒修復，影響民生及觀光甚大。其中幾處重要橋梁如七星潭大橋、尚志橋及三號橋及國福大橋，除影響一般民眾交通，遊覽車無法通行，也不利於震後觀光復甦。

蔡碧仲已責成副縣長了解 加快進度

吳澤成回應說，中央已確實核定經費，工程延宕的關鍵在於花蓮縣政府，地方執行速度有待加強，工程會過去已請縣府加速辦理，今後也會加強輔導。

代理縣長蔡碧仲說，相關情況已責成具工務專長的副縣長張垂龍了解詳情，並追蹤列管，務必加速震災修復工程相關進度。