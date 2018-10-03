〈北部〉竹北活動中心 年底發包重建

2018-10-03

〔記者廖雪茹／竹北報導〕怎麼還不動工？新竹縣竹北市公所準備斥資近兩億元，將逾四十年歷史的民眾活動中心兼圖書館，就地拆除重建綜合大樓，但至今未見拆建引發地方關切。

下月做選務中心 預計12月動工

市公所表示，該案經縣府都市設計審議修正後通過，適逢下月廿四日選舉須當作選務中心，預計十二月才會發包工程。

圖書館搬了 預算過了 卻未動工

竹北市公所表示，毗鄰連通市公所的民眾活動中心，一九七二年完工啟用迄今，為兩層樓磚造建築，其中一樓原作為市立圖書館（現已封閉，暫遷福德里民活動中心），二樓提供各項官辦及市民婚宴使用，使用率高。但該建築物已逾使用年限，結構老舊、耐震能力評估不良，且沒有建照和使照。

因此，公所在二○一五年提案研擬就地拆除，並重建多用途的辦公廳舍大樓，代表會分兩年通過二○一六年及二○一七年工程預算近兩億元；此案在二○一六年八月即完成規劃設計招標，但進度一再延後，基地至今也未見動靜，引起地方關切詢問。

公所：8月底終於通過都審

市公所工務課表示，此案基本設計書在二○一七年四月送縣府都市設計審議，因地處行政區加上工程龐大，歷經反覆修正，同年十月、今年五月及八月進行三次審議，八月底修正後通過，近日可望核定，即將展開細部設計同時申請建照。

竹北市長何淦銘表示，初步規劃新建地下一層、地上七層的大樓，地下一層開挖時，將連同現公所前的停車場一併下挖，以增加洽公停車空間。主體建築原則上一、二樓做圖書館，三、四樓代表會，五樓作市公所調解室及多媒體視聽室，六樓將規劃竹義和新社兩里共用的里民活動中心，七樓市民活動中心，平日無活動時則供羽毛球場地，以期充分發揮使用功能。何淦銘說，為確保工程品質，原則上將採限制性招標，爭取在年底順利發包動工，兩年內完工。