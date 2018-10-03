〈北部〉全國首座大學長照據點 育達科大揭牌

2018-10-03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕因應人口老化趨勢，苗栗縣政府配合行政院推動長照二．○政策，於縣內廣設關懷據點，並與私立育達科技大學合作，創立全國首座大學C級巷弄長照站，結合育達科大健康照顧社會工作系的師資及設備，不僅提供銀髮長輩專業照護及防老課程，並給予學生運用所學的實習場域，達成產官學合作模式，盼未來能成為各縣市長照站的示範點。

苗縣府與育達合作 設C級巷弄長照站

苗栗縣六十五歲以上高齡人口約八萬五千人，佔總人口數十五％，因應高齡趨勢已刻不容緩。苗栗縣府至今共成立卅一個A級社區整合型服務中心、八十七個B級複合型服務中心、六十四個C級巷弄長照站，位於育達科大的C級巷弄長照站「育達樂齡生活棧」昨正式揭牌啟用。

社工系學生可發揮所學 照護長者

作為全國首座設在大專院校的長照據點，育達科大校長黃榮鵬表示，目前已由專業師資規劃社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能等相關課程，並藉由校園寬闊安全的空間，量身打造適合長輩的活動，而社工系的學生也可發揮所學，擔任志工，使在地阿公、阿婆都能獲得妥善照護。

若成效佳 可望成為長照示範站點

苗栗縣副縣長鄧桂菊也肯定育達科大對回饋在地的用心，透過校內現有的設備、人力服務社區長輩，使得長照二．○持續向下延伸，不僅建構完整照顧網，同時也成為全座首見產官學合作的C級長照站，未來若成效卓著也可望成為長照示範站點。

育達科大董事長王育文欣喜能承擔起顧街坊鄰居長輩的服務，而育達科大也在本學期開辦森林幼兒園，同樣是結合校方相關系所資源，使師生與社區孩童共同成長，打造成全台少見、實踐「幼青老」共榮學習的學校場域。