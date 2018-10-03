〈北部〉《桃園國際風箏節》「ㄚ桃、園哥風箏 市府搶先亮相

2018-10-03

〔記者陳昀／桃園報導〕首屆桃園國際風箏節下週六、日（十三、十四日）在大溪中庄調整池登場，包括史迪奇、佩佩豬、喬巴等卡通人物將化身風箏飛上天，市府昨在市府廣場舉行宣傳活動，吉祥物「ㄚ桃、園哥」造型的六米長風箏搶先亮相，八十八歲玩家、亞洲國際風箏聯合會會長閻清雲也展示親手打造的「豬八戒」風箏，力邀遊客下週共襄盛舉。

開放自備風箏 體驗區可放一下

市府觀光旅遊局長楊勝評指出，市府利用中庄調整池土方打造一處土丘，並綠美化為四．五公頃大草坪，形成一望無際的絕佳視野且有大漢溪的清新風力，很適合施放風箏。國際風箏節有專業選手區、觀賞區及體驗區，歡迎遊客攜帶風箏前來體驗，預計會場將有近千隻風箏翱翔天空。

15組世界級風箏團隊前來獻技

市長鄭文燦表示，活動邀請德國、紐西蘭、新加坡、日本等十五組世界級風箏團隊、超過百名選手，且風箏類型多樣，涵蓋大型軟體風箏、造型風箏、特技風箏、串型風箏等，電影「尋龍傳說」裡十二米長的綠色巨龍也將現身桃園，紐西蘭、新加坡與台灣的隊伍也準備了廿五米長的飛龍風箏迎戰，上演「恐龍PK『箏』霸戰」；另有三米長的大溪陀螺風箏、美華國小廿名學童串聯長度達三十米的彩繪小風箏，兼具國際與在地特色。

八歲開始玩風箏的閻清雲說，小時候過年時都會把壓歲錢用來買簡易的竹風箏，看到風箏就會讓他憶起美好的童年時光。他以布料、碳纖維創作風箏，將打造西遊記主要角色參賽。另外，八旬的風箏達人楊詠沂昨天也展示他利用雨傘骨架、塑膠湯匙等素材自行打造出「哈利波特」風箏，人物腳下的風火輪還會轉動。