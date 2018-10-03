〈中部〉被指拿花博標案 市長夫人廖婉如告3名嘴

2018-10-03

〔記者楊政郡、粘湘婉、施曉光、郭安家／綜合報導〕針對國民黨義務副秘書長鄭麗文、資深媒體人蘭萱、台北巿議員徐弘庭九月廿六日在電視及廣播節目上，疑似未查證，指台中市長夫人廖婉如的奇美博物館拿下台中巿政府舉辦花博展大部分採購標案，廖婉如澄清說，這完全是子虛烏有，致其名譽受損，昨日在律師聶瑞瑩陪同下，到台中地檢署按鈴控告三人誹謗。

指未經查證加油添醋 造成形象受損

目前擔任奇美博物館副館長的廖婉如說，三位名嘴在電視及廣播節目上，引用巿議員李中質詢林佳龍有關「夫人干政」議題，未經查證且加油添醋，說她主持花博座談會、還拿到花博標案等不實內容。

廖婉如提供資料指出，鄭麗文在節目中說，「那個會議開到一半，市長走了，剩下他老婆主持會議耶，這太離譜了吧」，還斬釘截鐵地指她包了很大的案件。蘭萱則在節目中說，「我覺得市長讓他太太去做這個標案，這個部分很糟糕…廖憑什麼坐在那個地方，然後可以主持會議，可以拿那麼大筆的錢」；還有徐弘庭也說了類似言語，說她主持花博相關座談會議，及奇美標下花博大標案等當作「事實基礎」高談闊論。

廖：未主持座談 奇美也未參與標案

廖婉如說，她從頭到尾不是主持這場花博座談會，她與奇美博物館也沒有參與任何花博標案，這些不實指控，又讓有心人一再傳播出去，已對她個人及積極參與社會公益的奇美博物館名譽，造成嚴重傷害。

廖婉如解釋當天受邀出席花博座談會，是分享相關策展經驗，市長離開後就由副市長主持，她始終是來賓角色；而她與奇美博物館從未介入巿府任何標案。她個人尊重言論自由，但上述不實言論透過電視、廣播及網路傳播，已造成她與奇美博物館形象受損，不得不提出告訴。

蘭萱：單純節目上討論 沒毀謗意思

蘭萱表示，針對台中市議員質詢花博標案、小夫人等事，她認為既然這些事公眾關心、媒體報導，代表是可以接受公評的事情，任何人都能發表意見，她並無特別立場，只是單純在節目上討論，沒有毀謗意思；她也已經透過關係，向林佳龍、廖婉如提出節目邀約，歡迎兩人上節目討論，但目前尚未得到回應，會繼續提出邀請。

鄭麗文表示 此事原本就是可受公評

鄭麗文回應說，她是應邀參加節目，針對節目單位安排議題提及當天的新聞做評論，又不是她召開記者會指控廖婉如，況且此事原本就是可受公評之事，廖若對媒體報導內容有意見，可以澄清說明，這種四處興訟的作法並不可取。

鄭麗文表示，在她印象中還沒有過市長夫人跑出來告人，可見廖婉如的個性很強，但是找錯對象，因為指控者不是她，而是有議員召開記者會在講，新聞媒體也有報導，電視節目也不是她製作的，「找我有什麼用？」

徐弘庭說 評論都是基於議員質詢內容

徐弘庭指出，他在電視節目上的評論，都是基於台中市議員李中的質詢內容，林佳龍或市長夫人有任何意見，可以在質詢的時候跟李中講清楚；他重述，市長夫人以非官方的身分參與花博相關案子的會議，容易讓人有瓜田李下的感覺，而政治人物在拿捏家人參與以及社會觀感的尺度面，他相信社會自有公評。