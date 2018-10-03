〈中部〉國1接台74線 環評初審通過

2018-10-03

〔記者楊綿傑／台北報導〕台中大雅交流道及台中中清路路段交通常打結，高公局為解決交通瓶頸，規劃將國道一號與台七十四線透過交流道做銜接，開發案昨在環評專案小組初審獲得通過，後續將送環評大會確認，若順利通過，預計二○二三年底能夠完工。

規劃高架往南銜接台74線

「國道一號增設銜接台七十四線系統交流道環境影響說明書」環評案，已歷經兩次專案小組審查，昨天進行第三次審查。開發單位規劃於國道一號大雅交流道及豐原交流道之間，增設南出及北入兩條匝道，以高架橋式往南銜接台七十四線，全長五公里，預計最快二○一九年底前動工，四年後完工通車。

開發單位指出，國道一號在大雅至南屯路段，幾乎與台七十四線平行，民眾要從國道一號先下到地區性道路才能再轉接台七十四線，因此要從台中都會區北側進入台中市區，都會匯集到國道一號大雅豐原路段，造成平日尖峰及假日交通壅塞，經過此計畫，能夠有效改善道路服務品質。

後續需再經環評大會確認

專案小組審查時普遍同意應改善此區域的交通狀況，且車輛滯留對空氣品質有更加不良影響，因此裁定全案通過，後續需再經環評大會確認。不過審查結論也同時要求，應該推估開發案進行後對國道一號、國道四號及台七十四線整體路網的交通流量可能衍生的最大衝擊，也要說明開發案改善區域交通怠速、碳排放量等負面影響的減量效果，並納入周遭產業區域交通需求說明、評估施工及營運期間非點源逕流廢水對承受水體之水質影響。