〈中部〉有名次沒分數 全民運舞蹈賽挨批黑箱

2018-10-03

〔記者陳鳳麗、張勳騰／綜合報導〕在苗栗縣舉辦的全民運動會，其中舞蹈運動項目主辦單位只公布名次，南投縣等多縣市教練要求比照國際賽事公布細項分數而不被受理，抨擊黑箱作業。苗栗縣政府教育處回應，今年大會評議決定採序位評分、不公佈成績，聞訊趕來的行政院體育署組長呂忠仁則允諾將訴求帶回開會檢討改進。

全民運動會舞蹈運動項目有三天賽程，第一天比賽，就因不公布細項分數遭比賽隊伍申訴，前日南投縣選手開始上場比賽，屢次代表國家出國比賽並得獎的林詠鉦和莊雅晴獲得第四，第一名則是地主隊苗栗縣選手。

南投國手拿第四 教練要求公佈分數

南投縣代表隊教練李姿緩說，不是說國手不能拿第四，要爭的是比賽公平、公開、公正性，且應與國際賽事接軌，比賽結束即在現場公布細項分數，但頒獎時申訴卻被說申訴時間已過，昨日下午賽前再度向大會力爭，一樣不被接受。

苗縣教育處︰採序位評分不公佈成績

苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧回應，二○一○年和二○一四年均採序位評分、不公佈成績，今年大會評議決定仍採此方式，昨天上午也再次召開評審會議，決定維持既有評判成績。

體育署組長允將訴求帶回檢討改進

行政院體育署組長呂忠仁昨下午也趕來協調，南投縣隊強烈要求比賽分數公開，經過一小時討論，呂忠仁允諾將各縣市所提出的訴求帶回體育署開會檢討改進。