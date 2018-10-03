〈中部〉南投慢性下呼吸道疾病死亡比率 全台最高

2018-10-03

〔記者謝介裕、張協昇／南投報導〕根據衛生福利部統計，南投縣去年慢性下呼吸道疾病死亡人數，佔所有死亡人口比率全國最高，引發民眾恐慌，南投縣衛生局分析指出，不良的空氣的確是造成慢性下呼吸道疾病的主因，另南投縣人口老化嚴重，老人抵抗力、免疫力都在下降，極可能也是造成縣民慢性下呼吸道疾病致死率高的原因之一。

南投縣以好山好水著稱，惟曾幾何時，想要呼吸新鮮的空氣，竟成為一種奢求，根據環保署資料，南投縣去年一整年空氣品質不佳的程度，高居全國第四名，且一年當中有四十四天空氣品質屬於「相當惡劣」程度。

每千名死者中有53人因此病亡命

而空氣品質不佳，似乎也反應在縣民健康狀況上，根據衛生福利部統計，南投縣去年肺癌及肺腺癌死亡人數達二四一人， 每十萬人即有四十八人死於這兩種癌症，比例全國最高，另南投縣去年總死亡人數四九八一人之中，有二六八人死於慢性下呼吸道疾病，平均每千名死亡者中便有約五十三人因此病亡命，也居全國首位。

空氣污染、人口老化都是原因

衛福部南投醫院胸腔科主任施志宏指出，慢性下呼吸道疾病指的是侵犯氣管、支氣管及肺部的疾病，如氣喘、肺阻塞（COPD）、支氣管擴張等，包括抽菸或如粉塵、細懸浮微粒、空氣污染、有害煙霧或化學物質，都是可能引發疾病的危險因子，嚴重者，便可能衍生成肺癌或肺腺癌。

衛生局長黃昭郎分析表示，除了空氣品質不佳，是造成肺病變主因外，南投縣人口老化程度居全國第三名，老人家機能退化，抵抗力、免疫力都在下降，極可能也是造成縣民慢性下呼吸道疾病死亡率居冠的原因之一。

衛生局加強對民眾X光巡檢

有鑑於此，衛生局已加強對民眾進行X光巡檢，四十至六十四歲每兩年一次，六十歲以上每年一次，一○五年至一○七年，總計篩檢四萬二六二二人次，異常五八五六人，異常率十三．四％，均要求鄉鎮市衛生所追蹤轉介就醫，也呼籲民眾養成隨手查詢空氣品質指標（AQI）即時監測資料的習慣，儘量避免曝露在空品不佳的環境。