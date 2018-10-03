〈中部〉車廂轉向架汰換 提升阿里山林鐵安全

2018-10-03

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕阿里山林業鐵路在交通部台灣鐵路管理局代林務局營運期間，前年採購十輛客運車廂，因與得標廠商秦陽機械公司發生爭議，至今未解，無法驗收交車；林務局阿里山林鐵文資處今年七月收回自營後，為延長既有車廂使用年限，正辦理招標採購十四組車廂「轉向架」，將逐步汰換老舊料件，避免影響林鐵運能與安全。

林鐵文資處副處長周恆凱說，轉向架能讓車廂沿鐵軌方向前進，只要稍受損壞，列車可能在行駛時偏離軌道，目前營運的五十三輛車廂為一九九四至二○○六年間購置，部分車廂的轉向架老舊，會優先汰除。

轉向架若損壞 恐使列車偏離軌道

周恆凱表示，預算六百九十七萬元的「阿里山森林鐵路客車轉向架」招標案，採購規格為「均衡梁式固定轉向架」，契約規範外國廠商不得投標，零件要求使用台灣製，預定明年三月驗收後汰換。

正招標採購 最快明年3月汰換

至於台鐵局前年向秦陽機械公司採購的車廂，其中國廠商製的特殊規格「自導式轉向架」引發爭議，台鐵局要求秦陽改善，但秦陽不服，七月向行政院公共工程委員會申訴並請調解。

林鐵文資處長黃妙修說，台鐵局、秦陽公司有履約爭議，林鐵文資處已函請台鐵局儘速運回目前放在嘉義車庫園區的四輛新車廂，以保全車廂完整性，台鐵局承諾新車符合林鐵營運需求後，將會同林務局驗收，再移交林鐵文資處使用。