〈中部〉暌違三年國台交又來了 10月7日國慶頌讚

2018-10-03

〔記者林國賢／雲林報導〕暌違三年，國立台灣交響樂團（簡稱國台交）七日將再度於斗六人文公園舉辦「國慶頌讚-NTSO國慶音樂會」，台灣交響樂團團長劉玄詠表示，演出曲目將以「台灣」為主題，把民間樂曲改編帶上音樂演奏殿堂，帶領民眾乘著音樂領略台灣山風海韻及歌謠文化之美。

3年前音樂會 上千人雨中聆賞

文化處副處長陳美燕指出，二○一五年台灣交響樂團首度到雲林舉辦「天空音樂會」，與美聲歌星林育羣合作演出，當天雖下雨，仍吸引上千名民眾在雨中欣賞，盛況空前；今年將與小提琴演奏家兼指揮家林天吉合作，將帶給縣民一場國際級音樂饗宴。

劉玄詠昨天出席縣府音樂會宣傳活動，他說，這次到雲林的的演出曲目以台灣為主題，演出作曲家江文也改編民眾朗朗上口的歌謠「台灣舞曲」，及鮑元愷走訪台灣領略美麗寶島的山風海韻所譜寫「台灣音畫」，帶領民眾伴著樂音神遊台灣之美。

另外，林天吉與國台交樂團也將帶來法國作曲家聖桑的「前奏與隨想輪旋曲」，以及西班牙作曲家薩拉沙泰的「卡門幻想曲」等二首小提琴協奏曲。

縣長李進勇表示，三年前他與許多民眾一起欣賞台灣交響樂團演出，當天雖下雨，國台交樂團精湛演出及與歌手小胖合作詮釋優美歌曲，讓大家忘情在雨中席地而坐，享受一場美妙音樂饗宴，至今仍回味無窮，他誠心邀請大家在七日晚上到斗六人文園，再一起聆聽美好樂音。

斗六人文公園演出 免票入場

陳美燕說，「國慶頌讚—NTSO國慶音樂會」採免票自由入場方式，相關資訊可上雲林縣政府文化處網站http://www2.ylccb.gov.tw/或國立臺灣交響樂團網站https://event.culture.tw/NTSO/查詢。