〈中部〉梨山野溪藏溫泉 地方盼開發吸客

2018-10-03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梨山地區有溫泉！梨山居民鄭泰隆表示，從小就知道梨山附近有溫泉，日前經朋友帶領，果然在台七甲線三．五公里處附近野溪發現白濁的溫泉水；和平區代表會副主席羅進玉希望政府能在不破壞水土保持的情況下，開發梨山高山溫泉，吸引遊客上山遊玩，增加居民收入；參山國家風景區管理處表示，高山溫泉具有吸客效果，將進一步了解。

在梨山經營旅社的鄭泰隆，日前在朋友帶領下，至德基水庫上游大甲溪流域探查，他表示，很早就聽說當地有溫泉，結果真的在朋友帶領下找到該處溫泉。

位台七甲線3.5公里附近

鄭泰隆說，朋友帶他去的溫泉位在台七甲線三．五公里附近的野溪，他小時候就曾聽泰雅族人說梨山有溫泉，只是溪水上漲，溫泉就會被覆蓋不見，沒想到活到五十八歲，終於發現該處溫泉，朋友並表示經常到那裡泡溫泉，只是之前山壁崩塌，部分溫泉區被土石覆蓋。

鄭泰隆指出，如果該處溫泉可以開發，讓台灣人知道「梨山也有溫泉區」，一定能帶動梨山的觀光發展；和平區代表會副主席羅進玉表示，溫泉為全民共有，希望在不破壞水土保持的情況下開發使用，以增加梨山景點或觀光資源，讓民眾可以上梨山享受高山溫泉，同時增加梨山居民收益。

參山風管處將了解研議

參山國家風景區管理處副處長廖錫標表示，溫泉產業有吸客效果，但開發並不容易，將了解溫泉的地點及概況後，再進一步討論研議。