〈中部〉水公司自治公園鑿深井 烏日里民反對

2018-10-03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應極端氣候，水公司第四區管理處規劃在烏日區烏日里開鑿一口深井、近日將動工，引起里民不滿，認為未先與里民溝通，二日在市議員吳瓊華的帶領下，上百位里民於自治公園聚集抗議，強調反對在此鑿井到底；第四區管理處副處長林義雄表示會再與里民溝通，而鑿井機也在里民要求下，同意一天後撤離。

因應烏日供水穩定 水公司鑿井備援

因應人口增加及極端氣候，水公司預計於烏日地區鑿設一口深度二百公尺、口徑四十公分深井來取地下深層水，作為備援之用，預估將可補充烏日區每日一千三百至一千五百噸的用水量，有助於烏日供水穩定。

水公司近日在自治公園旁設置機具，住戶急向吳瓊華陳情，吳瓊華昨天與上百名住戶在自治公園旁抗議，多名烏日里的里長參選人及議長林士昌的特助林孟令也來關心。

里民們表示，烏日地區已有三口井，而挖井會造成地層下陷，水公司應該採取清淤及更換會漏水的老舊管線，而非便宜行事挖井。

里民憂長期抽水恐造成地層下陷

里民們強調，自治公園旁就是堤防，附近都是大樓，若是長時間抽地下水，一旦地層下陷，堤防崩坍，將嚴重危害當地人民的生命財產安全。

吳瓊華指出，水公司想要挖兩口井，每一口井一千五百噸，兩口井就是三千噸，等於是一個游泳池的用水，每天這樣抽下去，長期就會地層下陷。

吳瓊華更說，水公司要開井，應召開說明會，但當地里民根本沒有人知道，違反程序。

林義雄表示，烏日地區原本有三口井，目前封了一口，只剩下兩口井作為備援之用，但烏日地區人口增加，原有的兩口井將不足，因此規劃再開一口井。

台水：所抽水量都在安全範圍之內

他並強調，鑿井抽地下水會進行安全測試，所抽的水量都會在安全的範圍之內，不會有地層下陷的問題。

至於說明會，林義雄表示，去年有跟附近的六個里長開說明會，今年開工時，也跟里長說明，可能和里民未有充分溝通，將會再跟里民溝通，也會依里民的要求，先把鑿井機撤離。