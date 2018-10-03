〈中部〉139線增交通桿車友批破壞美觀 警：安全考量

2018-10-03

〔記者湯世名／彰化報導〕往來彰化、南投兩縣的重要幹道一三九線，今年傳出多起重大交通事故，彰化縣政府與警方在彎道路段增設九百顆反光標記與四十支交通桿，提醒用路人減速慢行，不料此舉惹惱大批車友與追焦族痛罵，抨擊此舉「破壞整體美觀」，但警方表示，設置之目的在於維護行車安全，至於是否美觀？則是見仁見智。

今年傳出多起重大交通事故

彰化縣警局交通隊統計，今年一月至八月間，一三九線共傳出一八三件車禍事故，共造成二死、一四七人受傷，地方要求檢討改善，彰化市公所還舉辦路祭以慰撫人心，但九月中旬又傳出滿載磚塊的拖板車在一三九線故障，並在南投境內傳出重大事故，彰化縣府、警方即研議改善方案。

彰化縣政府工務處與警方等相關單位多次到一三九線實地履勘，發現主要事故多發生在十九公里至二十二公里沿線大彎道路段，於前天完成路面標線重新劃設、中央分向線處增設九百顆反光標記及彎道路段增設四十支交通桿，提醒用路人行駛一三九線務必減速慢行，注意行車安全，縣警局交通隊也將在十月中旬在二十一公里處加設固定式測速照相桿，取締違規超速車輛。

不過相關單位增設反光標記、交通桿，竟惹來大批車友與追焦族痛罵，有人抨擊「好好的一條道路竟搞成這樣」，也有人批評「美麗景緻破壞殆盡」，更有人諷刺說：「怕甚麼，很快就不見了！等大車來幫大家移除！」但也有人抱持正面看法說：「換個角度想，至少不會有三寶突然從逆向衝過來！」

警︰能遏阻飆車、過彎壓車

縣警局交通隊長謝銘源指出，一三九線沿途風景優美樹葉繁盛茂密，為自行車友騎車聖地，但彰化路段有多處彎道，不少重車族喜好過彎時壓車，正是造成事故頻傳主因之一，因此增設反光標記、交通桿與固定式測照桿，希望能遏阻超速飆車、過彎壓車及橫越分向線等危險行為，至於美觀與否？則是見仁見智，主要是希望有效遏止車輛超速、壓車等危險行為，讓一三九線更加安全。