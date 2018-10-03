〈中部〉雲縣75歲長者駕照 換發率僅5成

2018-10-03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林監理站為提高高齡駕駛人換駕照率，昨在監理站舉辦樂齡換照活動，站長吳孟峰表示，新滿七十五歲高齡駕駛人換照制度去年七月上路，雲林換照率五成；超過七十五歲因交通違規而被通知換照的有兩百四十五人，其中有卅六人因未在期限內換照而被註銷駕照。

有人擔心無法順利換照 乾脆不辦

七十五歲以上高齡駕駛換發駕照措施於去年七月上路，監理站分析，老人家或因早已不開車、騎機車，或因不識字，看不懂通知的內容，也有人因獨居住得太遠，無法自行到斗六來換照，甚至有老人家擔心無法順利換照，乾脆不辦，導致換駕照率僅五成。

體檢加記憶力測驗 通過就可換照

吳孟峰說，其實換駕照條件很寬鬆，體能測驗就是一般的體檢，認知測驗測的是簡單的記憶力，只要老人家能來換照，幾乎都能通過。

吳孟峰指出，雲林縣從開辦至今已通知兩千三百一十名長輩來換照，請務必在接獲通知三年內完成換照，否則將註銷駕照；另外，超過七十五歲因被違規記點或被吊扣駕照有兩百四十五人，經通知換照，僅有一百六十九人前來監理站辦理，辦理率六十九％，違規接獲通知三個月後沒換照者將註銷駕照。

雲林監理站二股股長劉豊菊表示，民眾駕照被註銷後，會以公文送達當事人並進行公告，警方也會接獲駕照註銷的連線，如果民眾還開車上路，就是無照駕駛；

斗六警分局副局長李仁說，依規定無照駕駛被查獲，不論是機車或汽車駕駛人，罰款都是六千元。

雲林監理站舉辦樂齡換照活動，高齡駕駛接受認知功能測驗及體檢，如順利通過測驗，得換發汽車及機車駕照，並獲贈價值三百元的一卡通。