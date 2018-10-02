〈南部〉成醫殺人案 爆職場霸凌錄音

2018-10-02

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院疑職場霸凌殺人案，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳昨天出面說，有接獲被告林光宇於九月十二日一段與上司羅主任的一個多小時對話錄音，部分內容顯示羅主任不斷說要林光宇調、離職，證明成醫羅主任對林確有職場霸凌問題。

成醫︰努力營造友善職場環境

對於上述爆料，成醫回應說，有關員工之間傷害案，再次感謝各界關切，也重申成醫會努力營造友善的職場環境。有媒體報導台南地檢署會持續偵辦此案，成醫也會全力配合司法調查，靜待調查結果。

成醫前乳房外科資深醫師張財旺也在陳玉鳳臉書留言指，刺人的林光宇與被刺的陳彩鳳都曾與他共事多年，林與陳都是上進、任勞任怨的好同事，兩位好同事在一起竟會發生凶殺案，令他覺得匪夷所思，要求一定要找出問題根本，是制度面的問題。

陳玉鳳透露，九二八刺人案發生後，林光宇柔道社教練到警局探視，林光宇當時說，是一時恍神、氣憤衝動持刀刺人，醒來才驚覺做錯事了、很懊悔，對不起同事，不知道自己為何會這樣做？林家人也說，最近林光宇有反映覺得很累，工作有求助無門的問題。

陳玉鳳向媒體公布錄音檔部分內容並轉述，羅主任告訴林光宇「你問看看外科部有什麼缺？可以去做；你沒有考慮其他醫院嗎？你離職要去台北榮總，但商調不成，不知什麼原因？你可考慮結算年資，去發展第二春，可考慮報考其他醫療公職，像社工也不錯。」林光宇回應，自己離退休還很久，社工薪水較低，沒有考慮。