〈南部〉臭氧濃度飆升 四測站紅通通

2018-10-02

〔記者蔡文居／台南報導〕受到東北風影響，台灣中南部又進入空污高峰期！昨天傍晚，中南部空氣品質一片滿江紅，台南地區四空品測站全達「紅害」的不健康等級。南市環保局表示，這波污染物主要是臭氧，昨天已啟動應變措施，加強洗掃街、工地稽查等措施，而今年空污期也會透過垃圾車及在公園等地加強提醒市民自我防護。

環局︰今年一至九月紅害較去年少

環保局表示，南市的空氣品質已逐年改善中，台南市從今年一月至九月底為止，紅害日數與去年相較已減少一半以上。而從一○二年到一○七年的一月至八月同期來看，PM2.5（細懸浮微粒）平均濃度及空氣品質指標發生紅害（AQI〉150）比例，皆創下六年來最低。

根據環保署昨下午六時的空品監測，空品指標（AQI）善化測站一八七為全國最高。另，安南測站一八二，台南測站一五九，新營測站則為一五四，均達「紅害」的不健康等級。

南市環保局晚間表示，受到東北風影響，台南因地形關係，處於弱風尾流區，境外污染物滯留無法擴散，昨天起空氣品質開始變差，加上昨天午後強烈日照，氮氧化物（NOx）與揮發性有機物（VOCs）經一連串光化反應而形成臭氧。台南這波空污主要污染物為臭氧，其次為PM2.5。隨著季節轉換邁入秋天，目前也進入空品不良季節，提醒民眾留意。