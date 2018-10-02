〈南部〉公投管理員 選委會再招5千人

2018-10-02

〔記者萬于甄、楊金城／台南報導〕九合一大選剩下五十三天，今年選舉不僅要選地方公職人員，連帶還有十項公投議題須投票，對選務工作、警力調派維持秩序來說都是一大挑戰，台南市選舉委員會表示，台南預計有一千三百廿二個投開票所，目前選務人力招募正常；不過，大選前後，警力的調派比選務人員還要超時上班，也讓警力相較吃緊。

南市選委會指出，今年公投案雖多，但中選會也有祭出方式因應，像是公投案採三案至四案投入同一票匭，一次開多案就能加速開票作業，而最終的公投議題內容，預計十月中旬後可正式公告，屆時也會有公投公報讓民眾提前參閱。

選務人力需2萬3千多人

近期不少縣市傳出選務人員出現招募不足的情況，選委會表示，台南此次投（開）票所預計共有一千三百廿二處，全市選務工作人力（含警衛）需要二萬三千多人，目前選務人員人力足夠，而公投管理員則需再招募將近五千人，中選會已研擬增發加班費和至少補假一天，提高教職人員意願，因此目前招募工作順利，不至於有人力不足的情況。

警方勤務逾18小時 謹慎規劃

因選務時間超長，警察要負責原地方治安，警衛勤務的人力調派更傷腦筋，有基層員警說，從選票戒護到投、開票，計票後再護送選票和公投票回各區選務中心，估算起碼要上十八小時勤務，「人不是鐵打的」，如何調配人力、勤務時段需要好好規劃。

市警局局長黃宗仁說，目前保安科正討論研擬所需人力配置規劃，因各分局人力吃緊，局本部、直屬隊（市刑大、交大、保大、婦幼隊、少年隊）都要支援分局人力，也要求所長須與員警溝通，調派好勤務時段，務必讓選舉加公投平安順利舉行。