〈南部〉投資3350億 華邦電晶圓廠明動土

2018-10-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕華邦電投資三三五○億元，選擇南科高雄（路竹）園區興建十二吋晶圓廠，並將於明天（十月三日）動土，投資規模遠勝過去十五年來路科的累計總額，也使得高雄半導體科技產業廊帶逐漸成型。

高雄半導體科技產業廊帶逐漸成型

高雄市經發局長李怡德表示，華邦電投資案金額，超越鴻海赴美投資案，從簽約到動土一年達成，預計二○二○年新廠完工後，陸續投產隨機動態存取記憶體及編碼型快閃記憶體，引爆高科技產業群聚高雄風潮。

李怡德說，目前行政院也拍板定案，增設橋頭第二園區，因應產業用地需求，市府將加速產業用地儲備與開發。

2020年完工 估創造2500個就業機會

高雄市代理市長許立明表示，即使新加坡祭出優惠條件，華邦電最終仍決定落腳高雄、根留台灣。高市府去年起，與科技部共同協助華邦電設廠投資問題，加快圖說審查、供水供電等行政作業流程，讓華邦電能以最快的速度建廠生產，預估能創造二千五百個高科技人才就業機會。

在華邦電進駐前，南科高雄（路竹）園區總投資金額僅三七五億元，華邦電是該園區從二○○四年成立來，最大規模的投資案，投資規模更遠勝過去近十五年來累計總額。

高市府統計，高雄半導體產業總產值，已突破五千億元，占全台灣近二十％，且數據持續成長中，近年ＩＣ材料、晶圓製造、封裝測試等相關業者，持續進駐高雄及擴大產能，包括南科高雄（路竹）園區、岡山本洲工業區、楠梓加工出口區、橋頭第二園區等，儼然在北高雄形成上、中、下游完整的半導體產業廊帶。

許立明表示，高雄從石化、鋼鐵重工業，一路走向高科技產業的轉型之路成果，不是靠即興式的口號推動，而是憑藉多面向而扎實的城市治理來達成。