〈南部〉劉坤星用榮譽假、獎金治病 屏監揪感心

2018-10-02

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄出現首位全國模範公務員，他是維繫「鼎新」醬油品牌信譽的靈魂人物劉坤星，掌理醬油工場十二年卻積勞成疾，把政府獎勵的五天榮譽假和五萬元獎金，當成住院用病假及手術費，典獄長簡文拱得知後既感動又不捨，隨即補假簽獎，表彰他的工作精神。

屏監醬油工廠總舵手 操勞12年

屏東監獄依傳統釀造法生產的「鼎新」醬油，五年前一連串食安風暴後，成為最暢銷的技訓產品，每年挹注國庫近六千萬元，擔任場長的主任管理員劉坤星，是維持整個生產線的總舵手。

劉坤星說，十二年前接手醬油工場，他上大學修學分、請教學者專家，搞清楚每道流程的關鍵及訣竅，然後培訓收容人擔任醬油工，年營業額從接手時的一千二百萬元增加到去年的近六千萬元，每年要賣出逾五百噸的醬油。

獄方長官不捨 補假簽獎表彰

典獄長簡文拱說，屏監醬油工場是全國營業額最高的監所自營作業單位，擔任場長的壓力非常大，劉坤星自我要求高，讓收容人學到一技之長，今年獲選全國模範公務員，是屏監首位獲此榮譽者。

因為操勞過度，劉坤星在五月間檢查出心肌梗塞，須進行心導管手術，於是將法務部獎勵他的五天榮譽假當做病假用，住院裝支架。

副典獄長蘇維闊獲知後很感動，「別的模範公務員是拿這筆獎金出國犒賞自己，劉坤星卻拿來當醫藥費」。