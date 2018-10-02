〈南部〉山坡地回饋金 農委會：可緩繳

2018-10-02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府、縣議會昨天同聲批判農委會去年底修正的「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」造成全縣九成以上面積的土地上蓋房子都要繳數萬元山坡回饋金，連住宅區、商業區都不例外，呼籲中央修法。

台東縣9成以上土地建屋都要繳

縣議員林東滿昨天在總質詢時說，如果是在林地上蓋房子，要繳山坡回饋金還算合理，但現在東海岸的土地百分之百蓋房子都要繳回饋金，且按最高標準的公告現值繳交六至十二％，一般民宅少則要繳數萬元，多則十八萬。而且山坡地建築原本原本就要做簡易水保，一件大約三萬元，根本是一條牛剝兩層皮。

縣長：有條件解編 要設滯洪池

縣長黃健庭指出，如果是在山坡地蓋房子從事營利行為，繳回饋金還算合理，但問題的源頭是，台東縣幾乎整個都劃為山坡地，蓋房子就要繳；縣府曾試圖辦理山坡地解編來解套，但解編前提是要設滯洪池，縣府根本辦不到。人民土地被劃入山坡地已經很不公平了，還要繳回饋金，無異又被砍一刀。

縣議長饒慶鈴與林東滿、許進榮、翁麗吟、張卓然、江堅壽等人召開記者會痛批中央惡法連連，包括海岸法、國土保育法，再加上山坡地回饋金，都不合理。

議員憂選舉考量 疾呼中央修法

縣府農業處長許瑞貴說，台東縣九十四％是山坡地，包括海線、南迴線及離島十鄉鎮全部都是山坡地；以往是只有必須辦理水土保持的建案才要繳回饋金，但去年底修法增列「從事須申請建造執照之山坡地建築行為」也就是只要在山坡地建築都要繳，去年底至今有七十四件建案應繳回饋金，但爭議太大，農委會在九月初到台東時已說明暫緩。但縣議員們擔心中央是選舉考量才暫緩，疾聲訴求中央修法。