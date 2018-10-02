〈南部〉稀有寶可夢 11月現身台南

2018-10-02

〔記者王涵平／新營報導〕南市將於十一月一日至五日舉辦「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」活動，遊台南有機會遇見平常在台灣無法見到的「古空棘魚」等稀有寶可夢，皮卡丘也將與大家同樂。

有古空棘魚、台南未知圖騰

南市觀光旅遊局表示，與Pokémon GO攜手合作，活動期間至台南市，可以在台南都會公園與奇美博物館廣場遇見代表台南的「TAINAN ZONE」未知圖騰；難得一見的異色寶可夢也會在大台南市區出沒，市區內的寶可夢補給站有機會轉出和平常不一樣的蛋。

由於活動主要會場台南都會公園的停車位有限，觀旅局推薦訓練家搭乘火車前往會場，於台鐵台南站或高鐵台南站（沙崙站）轉乘區間車至保安站，下車後步行約十分鐘即可抵達會場，是最低碳省時且便利的方法。

都會公園安排接駁車

此外，觀旅局特別安排兩條免費接駁車路線，分別從高鐵台南站和台糖Sugar Mall嘉年華購物中心往返台南都會公園。

觀旅局建議不能錯過台南「美食之都」的各式美食、歷史悠久的百年古蹟和眾多美麗景點，將陸續公布台南的食、宿、伴手禮等好康優惠資訊，讓各地寶可夢訓練家不僅能在初秋台南行中開心捕捉寶可夢，還能同時享受台南的各種好食、好物、好住、好人情。

詳情請上台南旅遊網https://www.twtainan.net。