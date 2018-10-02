〈南部〉高鐵接駁車 市府：明年續駛不會停

2018-10-02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南高鐵接駁車市府線（H31）和奇美線（H62）兩線合約將於明年上半年到期。高鐵公司昨天表示，目前正檢討是否持續執行現有的合約，但並非要停駛。市府交通局也說，目前傾向與高鐵公司共同合作，未來也許路線名稱會更改，但絕不會停駛。

市議員王家貞昨天邀請高鐵台南站、興南公司及市府交通局等單位，針對外傳台南高鐵接駁車要停駛一事提出說明。高鐵台南站長顏宏穎澄清這兩條路線持續經營中，公司從未對外說要停駛，網路傳言不知從何而來。

興南公司表示，接駁車與高鐵「聯合行銷」政策採一年一簽，奇美線合約到明年二月廿八日，市府線則是明年六月卅日止。

高鐵︰檢討是否持續聯合行銷

高鐵台南站指出，目前兩條接駁線是採「聯合行銷」方式，每年依合約由高鐵公司進行補助，自高鐵台南站開站以來，該公司每次合約到期都會審視接駁車經營狀況。由於接駁是政府應辦事項，但都由高鐵公司出錢培養客源，目前在檢討是否持續進行「聯合行銷」方案，而非要停駛。

高鐵強調，路線如有變化也會跟政府磋商，改由政府接手或合作經營，或採收費方式，但絕不會停駛，高鐵公司也無權停駛。

交通局︰傾向與高鐵合作

交通局公共運輸處長呂獎慧表示，高鐵接駁車兩條路線，市府線每月乘客人次約五萬人，奇美線約二萬五千人；目前高鐵公司對「聯合行銷」政策進行調整，市府也積極協商洽談，市府的立場是絕不會漠視，目前傾向與高鐵公司共同合作，不管如何都會維持接駁車路線行駛。

他說，代理市長李孟諺上個月也北上與交通部長就此事溝通過，市民不用擔心，未來也許路線會用別的名稱，但會維持下去，絕不會停駛。