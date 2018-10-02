〈南部〉七股科技工業區 明年初甄選開發商

2018-10-02

〔記者王涵平／新營報導〕十年前開始推動的七股科技工業區，預計明年啟動開發，明年初甄選受託開發商，預估可創造近萬工作機會，同步帶動周邊地區經濟發展及增加公共設施環境品質。

南市經濟發展局長殷世熙表示，為能在明年初順利啟動開發，陸續於九月起積極與台糖公司洽談協議價購土地、進行工業區總顧問招標採購，十月提報借貸計畫與十一月報請經濟部核編工業區。

引進綠能、南科中下游支援產業

七股科工區計畫面積約一百四十一．三四公頃，其中約七十七．五公頃土地供廠商設廠，引進產業以低污染、低耗能及低耗水的綠能、南科中下游支援產業及地方特色產業為主，區內規劃公共設施用地面積六十三．八五公頃。

用地處分採附條件買賣 避免炒地

殷世熙強調，七股科工區產業用地處分機制採附條件買賣，廠商於核准申購後須完成建廠及工廠登記始能取得土地所有權，以杜絕廠商囤地炒地的情況，讓真正有意願投資的優良廠商進駐工業區，可提供平價且優質投資環境，對南市整合產業空間發展布局、解決沿海地區產業用地不足、提供在地工作機會有很大的助益。

七股科技工業區自二○○八年起進行開發的行政審查程序，今年八月在內政部區委會審查細部計畫時充分說明全案開發必要性及產業投資需求，且台糖公司也支持開發條件下，終獲區委會委員認同，決議修正後通過取得開發同意。