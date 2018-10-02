〈南部〉墾丁旅宿十一業績 比去年跌四成

2018-10-02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島今年面臨近二十年來最慘觀光海嘯，業者原本期盼中國十一長假，多數旅宿業者業績卻都比去年銳減四成，有業者懷疑中國為影響年底選舉選情，可能再次緊縮來台旅遊人數。

業者懷疑中國 試圖影響選情

「不得不懷疑中國，試圖用觀光影響選舉。」經營多年的民宿業者老財說，從蔡政府上台後，中國刻意縮減旅遊人次，南台灣受創最重，年底選戰有可能利用經濟問題打擊蔡政府。

對岸長假 來台中客人數銳減

中國十一長假一向被視為是為旅遊淡季前最後一波商機，上週末二十九、三十日確實看到不少中國遊客身影，後壁湖地區有些海產店，甚至到下午三點還高朋滿座，人潮不輸上週的中秋連假。

但看似表面風光背後，整體人數根本難以跟去年之前的十一假期相比，墾丁大街晚上九點後就人潮稀疏，不少苦撐整年的業者，都傳出租、盤讓訊息，恐怕已等不到下一波連假來臨。

為搶商機 業者砍價狀況頻傳

一名資深旅宿業幹部透露，今年的十一長假效應只比一般假日好些，住房率比去年下滑大約四成，與上週的中秋連假相差無幾，反而台灣遊客慢慢回流；中客自由行最愛的民宿、包車業者，對十一商機同樣叫苦連天，僧多粥少情況下，砍價搶客狀況頻傳。

台客回溫 賞鷹季可望再吸睛

包括墾丁福華、悠活、凱撒等飯店業者則指出，十一長假業績比起去年不增反減，比較好的週末時段訂房，已見不到客滿的盛況，唯一值得安慰的，是台灣遊客似乎慢慢重拾對墾丁的喜愛，下週起的灰面鵟鷹過境期，可望吸引另一波的人潮到訪恆春半島，享受墾丁秋之美。