〈台北都會〉調整都計 姚打造港湖流行產業聚落

2018-10-02

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨指出，基隆河谷左右兩岸串聯內湖南港區，是未來台北發展的重點區；他將以延宕工期許久的北部流行音樂中心（北流中心）為核心，整合南港瓶蓋工廠、台電中心倉庫等文化資產，並跨越水岸連接新明路工業區，調整都市計畫，「引爆」南港內湖流行產業聚落，做為台灣最重要的流行文化基地。

北流中心工程延宕 郝、柯通通跳票

姚文智解釋，之所以用「引爆」兩字，理由在於南港是生技、軟體、會展產業的重鎮，若未來再注入文化產業，南港的美好生活指日可待；而基隆河谷廊帶左右串聯湖港區，「真正的兩岸一家親，應該是內湖與南港」，同時也牽動未來涵蓋南港區的東區發展。

姚文智批，北流中心工程延宕，前市長郝龍斌稱要在二○一六年完工，柯文哲承諾二○一八年完工，但通通跳票，使得遲遲無法導入流行產業，「讓姚文智來吧」。

他認為，北流中心不該只是表演場館，而須軟硬體同步，才能真正推動產業發展，這也是中央政府支持台北、高雄兩市，打造南北流行音樂中心的本意所在。因此，未來應配合文化部推動的文化內容策進院設立，積極爭取文策院進駐北流中心，透過中央產業政策與地方空間政策的合作，打造台灣國際文化品牌，進而帶動地方發展。

針對南港內湖流行產業聚落，姚文智提出三大機能，一是支持新銳創作，讓該地成為研發聚落；二是數位與跨域整合，配合中央「數位國家‧創新經濟發展方案」（DIGI plus）、數位國家等政策，藉此與未來新建的軟體園區三期銜接，發展音樂、電影、電視，乃至電競等數位內容產業，從內容與科技業互補；三是帶動區域發展，擴張南港經貿園區朝軟體園區三期，同時創造市民參與空間，消弭園區的內外落差。

另外，姚文智也提到，對於基隆捷運規劃，柯市長與基隆市府、中央唱反調並不對，為了內湖南港發展，台北市應主動投資基隆市府發展相關交通建設，一方面能解決內湖交通問題，一方面也讓南港具有成為東區門戶發展的潛力。