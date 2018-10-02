〈台北都會〉公園管理執行兩年破功 工務局想還給公所

2018-10-02

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲上任時推動政策一條鞭，二○一六年將原本屬區公所管理的鄰里公園及八米以下道路，全部移交工務局管理，公園處昨於台北市議會工務委員會審議預算時，工務局長彭振聲在會中突然說，「我工務局認為應該要還給區公所。」彭振聲進一步解釋，因現在公園處組織規程未修正，若繼續無法修，個人意見就是還給區公所；工務委員會最後因此對預算加上附帶決議，要求工務局檢討如何把公園還給區公所。

鄰里公園及八米以下道路 移交工務局管理

柯上任後，將原本由區公所管理的鄰里公園及八米以下道路，全部移交工務局管理，許多里長兩年來頻抱怨，公園、道路回歸市府維管後，許多狀況都無法即時處理改善，紛紛要求回歸區公所管理。

柯推一條鞭政策 里長抱怨狀況無法即時處

彭振聲昨受訪表示，過去兩年他都有向市長反映，但市長仍朝維持一條鞭管理，所以目前的做法是啟動組織規程修正，而非直接還給民政局區公所；但他個人仍主張，因組織規程歷年來都無法修，若最後無法修正，導致無法增加人力及主管職，就該還回去；至於八米巷道是否要還給區公所，彭則說八米巷道還可以負荷，可繼續由局內管理。

彭振聲：組織規程未修正 應該還給區公所

公園處透露，過去是一個區長對一個行政區，但如今是一個公園管理所主任需要對上兩、三個行政區，一天負責會勘的數量很龐大，當然無法事事都派到管理階級，派小小承辦人的話，里長就會抱怨層級不夠，無法解決問題，要求一定要主任出馬。

公園處也說，接管後，每個人都變成公園處的「婆婆媽媽」，尤其柯市府讓里長予取予求，許多列管案件沒有里長點頭就不能解除列管，許多里長也會藉此多要求基層公務員多做業務，讓一線同仁苦不堪言。

對此，民政局回應，八米以下巷道及鄰里公園事權統一是市府的既定政策，如果工務局對這個政策有意見，應由府級會議共同討論。