〈台北都會〉淡水環境藝術節 週六1300人踩街

2018-10-02

〔記者陳心瑜／新北報導〕以素人、在地藝術為號召的「淡水環境藝術節」，將於十月六日至十四日熱鬧登場，六日由在地學童、社團和社區約一千三百人在淡水老街踩街遊行，十三、十四日由素人演員演出淡水的歷史故事「五虎崗奇幻之旅」；由於淡海輕軌將於今年底通車，天生國小學童將打扮成輕軌列車上、幾米彩繪的女孩踩街。

迎接輕軌通車 學童扮幾米彩繪女孩

淡水區長巫宗仁表示，「淡水環境藝術節」已邁入第十年，不只淡水的小學生到大學生都投入活動，長者、社團也自製踩街道具、戲服等，將淡水人緊緊凝聚在一起。

活動的重頭戲是大型史詩劇場，今年的戲碼「五虎崗奇幻之旅」重現海賊王蔡牽、八庄大道公傳說以及西仔反．馬偕之愛等三個淡水歷史篇章，由資深歌仔戲導演蔣建元帶領兩百位沒有劇場背景的素人演員，以精彩的表演，一連兩晚帶領觀眾遊歷淡水悠久的人文歷史。

八十五歲的阿嬤蔣吳香已經連續十年參演淡水環境劇場，她從飾演打打殺殺的清兵，到現在飾演符合自己年齡的阿嬤角色，她覺得向後輩講述淡水珍貴的歷史很有意義，表示要繼續演下去。

淡水區公所預告，十月六日下午兩點至四點的踩街現場，到粉絲團「淡水環境藝術」按讚、填寫問卷就有機會索取面具DIY，可參與踩街同樂，限量五百份；十月十三、十四日晚上七點在淡水觀潮廣場演出環境劇場，詳情上網（http://www.culture.ntpc.gov.tw/）查詢，電洽2622-1020轉7731羅先生。