〈台北都會〉用口水發電？ 深澳電廠淪政治攻防

2018-10-02

〔記者何玉華、邱書昱、賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕新北市長選戰激烈，核四廠預算、深澳電廠成了藍綠攻防的焦點。國民黨參選人侯友宜指控核四廠預算是民進黨參選人蘇貞昌擔任行政院長時編列的，蘇反擊這是受到國民黨在立法院的多數暴力要脅，反指侯「作賊喊捉賊」；在深澳電廠興建過程中，綠營指控市長朱立倫擔任行政院副院長時主導通過，市府反駁是栽贓。民進黨市議會黨團總召集人李坤城批評說，電力是民生政策，藍營不應在選舉時用民粹方式把電廠污名化。

綠營批藍營 今日之我打昨日之我

李坤城指出，朱立倫在行政院副院長任內主持節能減碳會議，裁示由經建會協調解決火力電廠汰舊換新計畫，其中也包括深澳電廠，但國民黨在選舉中卻以「反深澳」為訴求，為了選票考量就自相矛盾，這是「藍營今日之我打昨日之我」。

深澳電廠 朱立倫任政院副座時拍板？

另外，行政院長賴清德日前指出，深澳電廠是朱立倫擔任行政院副院長時拍板定案，他接任行政院長「只是執行者」；民進黨新北市長參選人蘇貞昌也曾說，他當初擔任行政院長時，深澳電廠還在環保署的環評階段而已，外界不必扭曲過往。

朱︰節能減碳會議 當年深澳廠已拆

朱立倫強調，他在二○一○年三月以副院長身分主持節能減碳會議，會議目的是降低既有電廠的排放量，但深澳電廠早在二○○七年九月就已拆除，他在會議中並沒有討論新電廠的審核，何來拍板定案？行政院在二○○五年通過深澳電廠擴建案，隔年接任院長的蘇貞昌核定環評並編列預算，到了二○一四年國民黨執政時，因為推動困難而取消計畫，到了二○一六年十月，民進黨執政又決定重啟，這都是不容強辯的事實。

市府並出示公文反擊說，二○○六年六月三十日深澳電廠環評案通過，同年七月二十五日環保署公告環評結果，同年十二月深澳電廠更新擴建計畫報行政院核定，當時的行政院長是蘇貞昌，一切都有公文和具體日期為憑。

蘇貞昌則強調，他對深澳電廠的態度始終一致，「沒安全、有污染，我絕不同意。」深澳電廠一路走來經過兩黨執政，他當行政院長時還在環保署環評階段，是朱立倫當副院長的時候主持會議、裁示進行的，不必對於過往加以扭曲。

侯︰蘇任閣揆時追加核四廠預算

另外，侯友宜連日來也批評蘇貞昌擔任行政院長時追加四四七億元的核四廠預算，如今民進黨政府卻將燃料棒送回美國、重啟核二廠的二號機，只會浪費民脂民膏，最沒資格、最沒立場反核的就是民進黨和老縣長。

蘇︰國民黨癱瘓政府逼迫編預算

蘇貞昌駁斥說，當初是國民黨佔立法院絕對多數，癱瘓政府逼迫編列預算，侯友宜是「作賊喊捉賊」，倒果為因而且顛倒黑白；他強調，大家都知道民進黨反核、國民黨擁核，當年民進黨執政就停建核四，但國民黨在立法院佔絕對多數，核四當年是在國民黨的強力護航下才無法提前終止，被迫增加預算。

針對蘇的指控，侯友宜回應說，一個勇於負責的行政院長就要堅持立場，「立場不堅定才會編列預算」，老縣長不要卸責，自己編的預算自己要負責。