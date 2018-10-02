〈台北都會〉蔡壁如抱吳音寧 議員：為柯選票

2018-10-02

第一果菜市場內興德宮週年慶 餐會同桌

〔記者楊心慧、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日因第一果菜批發市場改建案狂嗆台北農產運銷公司總經理吳音寧，部分攤商代表挺吳、不挺柯，柯民調也因此受影響。第一果菜市場內的興德宮前天週年慶，席開一二四桌、上千位蔬果攤商到場，眾目睽睽下，柯派親信市府顧問蔡壁如到場，蔡還給吳愛的抱抱，營造融洽氛圍；但看在民進黨台北市議員眼裡，質疑柯只是為了選票，減少北農風暴，對付吳其實棒子、蘿蔔都用。

柯文哲被民進黨分手後，四處拉攏藍營人士支持；就連北農公司民股都私下評論，柯近幾個月攻擊吳音寧，似將北農當選票提款機，因藍營選民在北農議題上本來就不喜歡吳。

營造融洽氛圍 蔡對吳擁抱搭肩話家常

但前天第一果菜市場餐會，身兼工務局長的北農公司新任董事長彭振聲、吳音寧都出席同桌，柯文哲雖未親自出席，但派有市長分身之稱的蔡壁如前去；蔡到場先給吳擁抱、閒話家常，同桌吃飯時還跑到吳旁邊、不時搭著吳的肩膀，讓攤商議論紛紛。餐會開始，蔡更代表柯致詞，並率彭振聲、市場處長許玄謀、市府顧問周榆修逐桌敬酒，頗有拜票意味，吳也只好起身跟在市府官員旁陪同。

還對吳掛保證「彭振聲沒有問題」

據了解，當天現場吵雜，但蔡仍對吳掛保證說「彭振聲沒有問題」，兩人除寒暄之語，並未談到市場改建、到議會備詢等政治問題。對此，蔡壁如解釋，該行程一週前便已排定，當時不知九月廿八日新任董事選出當天就會任命生效，而市長又另有行程，為避免新舊董事長交接空窗期，就由唯一有空的她代表出席，市場處長許玄謀也在場。

議員：柯想搶票 又不想對吳低聲下氣

民進黨市議員簡舒培評論，蔡壁如只是市府顧問，率董事長、處長去餐會很奇怪，可見柯文哲很重視批發市場選票，也在爭取攤商支持台北市政府版的市場改建案，盼選前減少北農風暴；但柯對付吳，根本棒子、蘿蔔都來。民進黨市議員洪健益則說，餐會開了一百多桌，柯想搶票，但又不想被媒體作文章，更不想對吳低聲下氣，才會派蔡前往。

颱風增強 吳音寧不去歐洲參訪

彭振聲受訪表示，蔡壁如代表市府參加餐會，順便認識一下承銷商們。談到未來如何與吳音寧相處？彭僅說，「很好，我們溝通沒有問題啦！」

但吳音寧近日仍持續被爆料攻擊，原本預計今天率北農公司董監事赴歐洲參訪，引發藍營政治人物群起圍剿。吳昨受訪說，因颱風康芮持續增強，很擔心對台灣造成大影響，因此決定留在北農坐鎮，不去歐洲了。