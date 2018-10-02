〈台北都會〉文基會人事費增600萬 議員質疑選舉酬庸

2018-10-02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市文化基金會長期淪人事酬庸黑機關，台北市議會教育委員會昨審預算，竟發現文基會人事費明年高達一．九億元，比今年多六○九萬餘元；議員不滿文基會沒績效還增加人事費，對此文基會現場表示 ，明年剝皮寮歷史街區將增聘三位營運人員及人事費，其中副總監薪資近六萬元，活化剝皮寮；但此言更讓議員質疑台北市政府又在搞選舉人事酬庸。

聘用265人 比文化局還多

文基會預算高達六．三億元，其中人事費就達一．九億元。但議會教委會召集人陳重文發現，文基會聘用二六五人，竟比文化局人員還多，文基會人數不變，卻發生人事費逐年增加怪現象，細究發現文基會動手腳，砍掉薪資較低人力，將人事費用在招聘更高薪人員，結果各個場館請了六位總監、一堆副總監，就連參觀人潮下滑的松山文創園區都要聘兩位副總監。

議員批沒績效還要調薪

陳重文指出，文基會就是選舉酬庸單位，但今年胡亂編列預算，連沒運作的台北藝術中心都要增聘一位副總監、廿六人員，豈料，文基會將此人事費藏在藝穗節、兒童藝術節的預算中；文基會預算已被議會暫擱四次，眼看本週五議會就要休會、將預算法案清倉，文基會迄今仍在硬撐，不願公布人事費細項，規避議會監督，昨再被議會暫擱預算，成為受審預算的「爐主」單位。

規避議會監督 預算暫擱

昨教委會審議預算，文基會企圖將一．九億元人事費包裹式闖關，但無法解釋為何增加六百萬元人事費？一旁的文化局長鍾永豐僅照本宣科解釋，增加人事費應是基本薪資調整。

文基會：增聘副總監

但是議員許淑華直呼，松菸文創園區的人潮每況愈下，沒有績效還要調薪？只見文基會副執行長張益贍頻與文基會管理部總監黃文彥討論，黃才坦言明年增聘剝皮寮副總監。

黃文彥受訪表示，原本剝皮寮歷史街區由台北電影節團隊營運，但其專業性不一樣，畢竟影展單位不擅長負責空間營運，近兩年發現無法發揮剝皮寮功能，也會消耗辦影展的能量，因此要找一位了解空間營運的專業人士，才會增聘薪資近六萬元的副總監、兩名專員。

黃文彥說，未來剝皮寮仍然會做電影協拍場地，但是會結合西門紅樓力量，活化空間，讓藝文團體長駐。