〈台北都會〉北大安置宅沒維修？ 新北市府：契約保固

2018-10-02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府開發的三峽北大特區，安置被徵收戶的「北大安置住宅」，住戶等了廿年終於在今年二月入住，如今傳出下游包商因為領不到工程尾款而不願維修，安置宅成了「爛樓」，住戶無辜受害；市府城鄉發展局表示，契約明定保留了保固款項，住宅修繕仍持續受理，契約有保固保障期，不會因為包商和協力廠商的財務紛爭而受到影響。

下游包商怨領不到尾款 住戶憂被擺爛

「北大安置住宅」工程因為原來的承包商長鴻營造爆發財務危機而無法履約，市府基於公眾利益及工程延續性，同意共同投標廠商與協力廠商籌組自救會所提出的「工府營造」繼續執行，統包工程在二○一七年完工並交屋完成。

城鄉局企劃建築科科長黃永盛指出，交屋後，保固修繕作業都持續受理並執行中，修繕結案率達到近九十五％，對於修繕效率不佳的案件也定期追蹤，必要時邀集專業技師親赴現場提供改善建議，包商並承諾保固事項會實際改善完成。

黃永盛說，今年一月已依契約給付「工府營造」所有應付的工程款，卻陸續接獲下游包商陳情未領到部分款項，但「工府營造」與下游包商的財務問題屬於契約私權領域，無法透過公權力介入調處，市府希望雙方的財務紛爭能良性溝通解決，今年初已召開兩次協調會，但遺憾仍未取得共識，將持續促成雙方溝通，或建議循法律途徑解決爭議。