〈台北都會〉新北拚節電 7月成績六都最差

〔記者何玉華／新北報導〕新北市過去四年連續榮獲「全國節電冠軍」，但今年的節電成效受到質疑，一月到七月當中，有五個月呈現負值，議會民進黨團總召集人李坤城昨天質詢說，雖然六都今年七月的節電率都是負成長，但新北市幅度最大，「最沒有省到電」；他也批評環保局推動的「節電認同券」，參與的住戶用電量竟高於沒有參與的住戶，政策成效不佳。
過去連4年拿冠軍 議員質疑成效
新北市長朱立倫答覆說，用電量跟氣候、溫度的變化有關係，新北市近四百萬人口是全國最多，七月夏季是用電的高峰期，還要考量新北產業的蓬勃發展，單憑一個月的用電量增減並不能代表全年度，今年的總成績還要計算最後一季的用電量。
至於「節電認同券」，朱立倫說，今年是鼓勵汰換耗電設備，民眾到底換了沒？統計數字可能有時間落差，他要求環保局在兩週內完成今年前三季的用電及汰換家電分析評估。
7月節電率 從去年7.2％掉到-10.63％
李坤城引用市府網站的資料表示，去年七月的節電率還有七．二％，今年七月卻是負十．六三％，節電成績大打折扣，在六都的成效最差；另外，參加環保局「節電認同券」活動的家戶中，有十四區的住戶用電量竟然高於沒有參與節電的用戶。
市府經發局︰今夏太熱 用電大增
市府經濟發展局長張峯源坦承今年七月的單月用電量比去年同期高，但他強調，今年一月至七月的總用電量，新北在六都排行第四，主因是今年五、七、八月的天氣太熱，新北市的冷氣使用時數比去年多了近三成，服務業用電戶數也增加二．八九％，才會造成今年七月的用電量大，實際平均成長僅○．○三％。
環保局長劉和然表示，「節電認同券」今年新增汰舊換購節能一級家電，由民眾自行註冊參加，第一階段共有五萬多戶參與，但進入第二階段的汰舊換購，在六月底僅三八二件，實際統計到九月卅日止，汰舊申請已增加至二三六六件，數據還沒有完全呈現出來。