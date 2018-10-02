〈北部〉《花蓮縣議員選舉─第九選區選情分析》山地原民選區4搶1 三新秀挑戰現任

2018-10-02

記者游太郎／專題報導

花蓮縣議員第九選區（萬榮鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉之山地原住民，應選一人），共有四人登記參選，國民黨採取開放策略，計有現任議員陳長明、陳秋英（女）、無黨籍的伍興明及簡智隆登記，四搶一競爭激烈。

尋求連任的國民黨籍陳長明，曾任兩屆萬榮鄉長，兩屆議員，在萬榮鄉內政治實力最被看好；年輕時是國內知名的馬拉松選手，從政廿幾年來，強調服務像長跑一樣，到最後才知道誰真正用心為民服務。

陳長明經營養豬場有成，地方人士形容，他很有耐性，服務也很到位，尤其長期擔任鄉長及議員，基層實力雄厚，但這次面對三個競爭對手，是從政以來最大的挑戰。

以國民黨籍參選的陳秋英，護理人員出身，現在是養護所負責人，及萬榮鄉婦女會理事長，平常關心部落醫療及長照工作，近幾年積極爭取婦女權利，獲得許多支持者認同，實力強勁，被認為是可能脫穎而出的黑馬。

無黨籍簡智隆曾任立委高金素梅助理，並獲推薦參選，現任紅葉國小家長會長，希望獲得年輕族人支持，讓他能為族人做事，為地方發聲，讓萬榮鄉更好，也希望年輕人有機會翻轉部落生態。

無黨籍伍興明警察退休，在擔任警務公職前，曾從事森林砍伐工人、建築板模工人，從警卅一年後退休，打出「您需要什麼樣的人代表萬榮為您爭取權益？您的選擇決定您的權益，與您一起守護萬榮！」為訴求主題，獲熱烈回響。