〈北部〉5合1選舉 宜蘭4人喪失參選資格

2018-10-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣選委會審核五合一選舉參選人資格，登記參選的四百五十一名村里長，有一人因重複登記，喪失參選資格，另二人因違反選罷法，被判資格不符；宜蘭市縣議員參選人李漢銘，則因曾涉案被法院判刑確定，喪失參選資格，但還須送中選會審定才會確定。

下屆地方選舉，宜蘭縣長有五人、縣議員七十四人、村里長四五一人、鄉鎮市長卅二人、鄉鎮市民代表二三二人登記。

貪污罪判刑確定、重複登記均「失格」

宜蘭縣選委會召開委員會審定參選人資格，頭城鎮新建里里長參選人王新驊，因違反選罷法廿六條，曾犯貪污罪且經判刑確定，依法不得登記為候選人。壯圍鄉復興村長參選人林立賢，因重複登記村長、鄉民代表候選人，依規定喪失參選資格。

宜蘭市北門里長參選人陳棟樑，今年六月因犯不能安全駕駛罪，被宜蘭地院判三個月徒刑，陳在九月十三日才易科罰金執行完畢，超過八月卅一日的登記截止日，因此喪失參選資格。

李漢銘涉及賄選判刑確定 不得登記

宜蘭市縣議員參選人李漢銘，則是曾涉及賄選，選委會查證確定李曾被法院判刑確定，依法不得登記為候選人。

縣選委會表示，縣長、縣議員選舉主管機關為中選會，縣選委會通過初審後，還要函報中央審定才會確定；至於三名喪失資格的村里長參選人，已行文各鄉鎮市公所通知個人。

此外，頭城鎮民代表游源杰曾涉妨害自由，九月十日被地方法院判刑，因登記時仍未判刑，縣選委會准予登記；但選委會表示，若游在十一月十八日公告候選人名單前，刑期未執行完畢，將撤銷資格。