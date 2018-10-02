〈北部〉行銷健康農產 劉曉玫推花蓮限定品牌

2018-10-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣有機耕作面積高達一千四百卅六公頃，列居全國之冠，有機農戶數約兩百九十九戶，主要以「自然農法」產出當季時令生鮮蔬果，花蓮縣長參選人劉曉玫昨提出農業政見，未來有意結合縣內冷凍、冷藏物流供應鏈，將無毒健康的農產行銷國內外，打造「花蓮限定」品牌。

花蓮縣蔬菜商業同業公會舉行會員大會，劉曉玫與屏東縣民進黨立委鍾佳濱出席與農友交流，會中宣示她的農業政見，包括完善縣內冷凍、冷藏物流供應鏈，並設立檢驗中心提高花蓮農產品公信力，藉此打造「花蓮限定」的優質農產品牌。

縣府設檢驗中心 提高農產公信力

劉曉玫說，花蓮的空氣、水、土壤未受到汙染，過去在無毒農業發展下，已打下良好基礎，未來若當選縣長，要進一步完善冷凍、冷藏設備，打造農產品得以保鮮輸送的物流系統，並由縣府設立檢驗中心，協助農民進行農產品檢驗，提高花蓮農產品公信力。

她強調，身為縣長就應把花蓮品牌做出來，「花蓮兩字就能賣錢！」將擦亮「花蓮限定」優質品牌，不管蔬菜、水果、稻米或其他農業產品，強調花蓮限定，給國內外消費者「花蓮是健康的」印象。

結合智慧型手機 縮短產、消距離

劉曉玫說，推動花蓮限定農產品牌，主要會結合智慧型手機等科技產品，縮短消費者與生產者中間的距離，減少中間經銷商剝削，讓農民獲利能夠更高，協助農友把優質果菜運銷到其他國家販售，並希望與台東縣、屏東縣政府合作，一起把三縣市的蔬果行銷出去。

另外，行政院農業委員會也在花蓮積極推展「農民直銷站」，在短短五年間，花蓮農民直銷站的銷售額提高約十倍，去年已躍升到一千六百萬元，未來還將持續透過「地產地銷」理念，拓增直銷站，減少中間流通成本，並縮短食物交流里程，提高農民收入。