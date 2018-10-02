〈北部〉取消升旗省5萬 蔡碧仲要辦健走

2018-10-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後，宣布取消前縣長傅崐萁任內每月一次升旗典禮，昨早舉行今年最後一場次，短短幾分鐘儀式，蔡碧仲在豔陽下多次叮嚀縣府人員脫掉制服背心「輕鬆站」，希望公務員能有更多時間服務鄉親，讓縣民有感！

讓同仁爬山過程貼近民意 了解需求

蔡碧仲昨早八時主持花蓮縣政府今年最後一場升旗典禮，致詞時表示，代理三個月期間，剩餘二個月不辦升旗典禮，節省下的五萬元經費，可舉行美崙山健走活動，並提供早餐或點心，讓同仁在爬山過程貼近民意，了解鄉親需求。

蔡碧仲說，過去九年，縣府人員一個月一次升旗典禮，總共站了一百零八次，取消升旗典禮是標新、但非立異，目的是為了要讓花蓮更幸福，提供更多服務民眾的時間和機會。

蔡碧仲說，現在每天早上晨運後，都會把鄉親分享提供的需求訊息，帶回府內即時處理，當一名有效率的首長。代理一百天是一個重要數據，期許自己用百日時間塑造一個模組，做人民認同有感的事情，未來鄉親用智慧選出來的首長，就能與他相互對照，若有相左、相違的地方，也能檢討、檢驗和抗議。

脫下厚重黑制服背心 人員輕鬆站

縣府今年最後一場升旗典禮保留升旗台，但取消過去講台鮮花擺設，典禮簡單隆重，縣府多數人員脫下厚重悶熱的黑色制服背心，神情略顯輕鬆。蔡碧仲致詞後，迅速下台和與會者握手，並說「謝謝大家再為我站一次，我愛花蓮。」強調不敬禮解散。

縣府人員說，過去九年縣府升旗，人事處都會提前公告，要求各單位派人出席，雖未明文強迫，但註記「請各級單位主管協助督導」，潛規則就是「一定要到」，每次典禮約有六百人參加，須穿著縣府背心，整場時間平均十五分鐘，在播放前縣長主題曲「檀島警騎」後，接續唱國歌、升旗及致詞，若適逢原住民族日，局、處首長會背戴情人袋，新春團拜則會聘請醒獅團及鼓隊同賀。