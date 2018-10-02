〈北部〉苗縣數位學園啟用 鼓勵集雲幣換獎品

2018-10-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府教育處資訊教育中心為增加老師、學生E化學習平台使用層面，爭取前瞻計畫二百一十萬元經費規劃「貓裏E學園平台暨貓裏喵雲幣市集」平台，昨天舉行啟動儀式，盼透過雲端集點兌換市集獎勵機制，讓學生樂學習，師生共學習，各校也能在此平台產出優秀教學作品，跨校分享學習創意。

獲前瞻210萬規劃 推師生共學

苗縣府教育處長徐永鴻指出，「貓裏E學園平台暨貓裏喵雲幣市集」，是一種創新資訊教學模式，也是一種線上雲幣累積換獎品的平台，分學生學習面、系統平台面、獎勵模式面等。

徐永鴻說，此平台還可串接苗栗縣教育雲等教育資源網路，以及紀錄學生學習歷程，網頁資訊也可公開提供給學校網頁使用，並具有統計排行榜、優秀作品分享、訂閱等功能，延伸學習能量，並促成同儕觀學習。

藉獎勵機制 激發學習動機

昨天啟動儀式由大湖鄉武榮國小老師帶領四名學生示範說明如何運用此平台進行創新教學，並進行一場線上有獎徵答及競標演示，未來希望各校能積極運用平台的幣值系統，讓學生努力增取獲得金幣、銀幣的機會，並藉由雲端集點兌換市集獎勵機制，激發學生學習動機。

雲幣分為金幣、銀幣兩種

徐永鴻表示，雲幣分為金幣與銀幣二種，各校校外競賽表現優異、參加教育處辦理有獎徵答獲答正確者等可獲得金幣；另外各校也可針對學生線上投稿、校內表現優良、閱讀認證等優良表現核給銀幣，學生累積一定幣值後，可以申請獎品兌換，平台內也有統計排行榜功能等。