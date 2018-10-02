〈北部〉拖欠特教師課後照顧鐘點費 桃市府挨批

2018-10-02

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市國小課後照顧服務身心障礙專班，每班配置教師、特教助理員各一人，市議員萬美玲、劉茂群接獲投訴，指特教教師與助理員從五月至今已近半年沒領到鐘點費，全市積欠費用達六八三萬元，二人昨召開記者會向教育局「討債」，更抨擊市長鄭文燦「有錢發餐盒固樁、沒錢按時發薪」；對此，市府教育局坦承疏失，強調會儘快撥款並檢討行政流程。

劉茂群說，教師節當天接獲教師陳情，認為不可思議，追查後更發現，五、六月有五十三校、八十七班，七、八月有卅二校、四十六班，共計二六六人次都沒領到課後鐘點費，平均每人被拖欠二萬多元。

萬美玲說，教育局以往為按季給付鐘點費，結算後隔月才能領到錢，已讓教師們很委屈了，今年改為二個月發一次，但三、四月的鐘點費卻拖到六月底才發，五月以後的至今仍沒消息，但教育部早在六月底核發補助，教育局恣意拖欠卻拿不出理由，讓人傻眼。

教育局：業務交接 會儘快撥付

教育局特殊教育科表示，因該科業務交接、人力不足，因此沒有如期撥付款項，五、六月的鐘點費昨天已補發，七、八月的也已撥付到各校，所有教師近期就能領到應領款項，對此深感抱歉，也會檢討行政流程；另，編制內教師每月薪資都在月初發放，從未延遲。