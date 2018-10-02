〈北部〉長庚攜手525院所 雙向轉診3萬人次

2018-10-02

〔記者周敏鴻／龜山報導〕林口長庚醫院參與「分級醫療、雙向轉診」雁行專案，三月至今已與五二五家醫療機構合作，逾三萬人次雙向轉診，更派出醫師支援社區醫院或基層診所，希望建立民眾對社區醫院、基層診所的信心，進一步信任雙向轉診政策。

健保署北區業務組與林口長庚醫院合作，成立「長庚雁行醫療照護團隊」，由林口長庚醫院扮演大雁領航的角色，帶動雙北、宜蘭、桃竹苗等地的醫療機構及照護單位，共同推動「分級醫療、雙向轉診」政策，既提升民眾的健康照護品質，也減少醫療資源的浪費。

長庚開辦前後 績效成長2.5倍

目前林口長庚醫院已與五二五家醫療機構或照護單位合作，包括四十六家地區醫院，健保署統計，到九月底止，已成功轉入林口長庚醫院就診的病患約一萬四千人次、轉出的病患也有一萬六千人次。「長庚雁行醫療照護團隊」成立後，今年六到九月第三季從林口長庚醫院轉出七七九五人次，相較於未成立前一到三月的第一季，成長了二．五倍，成績亮眼。

健保署北區業務組長林阿明強調，大型醫院應該專注的是照護急、重、難、罕症病患，輕症病患最好能回歸到社區醫院或診所就醫，從林口長庚醫院轉出的病患人次大幅成長，代表許多輕症病患已改為到住家附近的社區醫院或基層診所就醫，既減少了醫療資源的浪費，病患也省去舟車勞頓之苦，創造雙贏。

長庚醫師前進社區 建立信賴

林口長庚醫院家醫科主任陳昭源分享說，醫院派出醫師支援社區醫院或基層診所，建立了共同照護醫療模式，就是希望能逐步建立民眾對雙向轉診政策的信賴，加上院方積極建構智能化就醫與轉診平台，讓合作的醫療機構或照護單位能共享轉診病患的掛號、病歷紀錄等，才能將轉診人次大幅提升。