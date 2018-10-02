〈北部〉國慶晚會卡司亮相 今起戶政所索票

2018-10-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今年國慶晚會九日將在宜蘭運動公園田徑場登場，以「藝氣風發．台灣共好」為主題，邀請影、歌星表演，展現宜蘭在地文化特色。今天上午九時，宜縣各戶政事務所開放索票，每人限索二張，領完為止。

立法院長蘇嘉全為晚會活動宣傳

國慶晚會專為僑胞舉辦，過去主辦場地在台北市，去年首度移師台中，今年由宜蘭負責接待旅外僑胞。國慶籌備會主委、立法院長蘇嘉全、僑委會副委員長高建智及宜蘭縣代理縣長陳金德，昨為國慶晚會活動揭幕宣傳。

蘇嘉全指出，宜蘭為文化之都，今年晚會除海外僑胞，也讓國內民眾參與，共同迎接雙十國慶，晚會有族群歌曲，有長輩喜愛的歌仔戲，也有民歌及新生代歌手加入，如同走入「時光隧道」。

宜蘭縣政府預估國慶晚會將有一萬三千名旅外、國內民眾同歡。陳金德說，縣府全力以赴，九日下午五時開放進場，晚上九時結束，演出內容涵蓋老、中、青族群，透過活動讓僑胞及全台民眾認識、行銷宜蘭。

葉啟田、詹雅雯、陳亞蘭、朱俐靜獻藝

晚會暖場由瑪嘎巴嗨文化藝術團與DJRayRay負責，蘭陽舞蹈團擔綱開場團隊。縣府表示，國慶晚會以樂章為概念，有台語歌王葉啟田、歌后詹雅雯，民歌天王王夢麟、天后鄭怡，以及歌仔戲國寶陳亞蘭等，配合年輕族群，還安排朱俐靜、鼓鼓、蕭秉治及金曲獎最佳新人「茄子蛋」等。

不過，國慶晚會未見熱門藝人或團體登台，被質疑部分歌手可能顧慮中國市場，造成邀約困難；蘇嘉全解釋，應該沒有這問題，連鄭怡都敢回來唱了。

蘇嘉全指出，海外僑胞年紀較大，盼晚會能安排台灣歌曲讓他們回味，這次請縣府規劃時，把早期歌仔戲、民歌及現在受年輕人喜愛的歌手納入，也把機會留給有潛力的歌手。