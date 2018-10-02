〈北部〉苗縣獲前瞻挹注 改善10部落健康站

2018-10-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣原住民人口達一萬一千多人，其中四千七百廿八人遷至平地都市居住，但仍有多數族人在山區生活，尤其年長者起居醫療多有不便，苗栗縣政府為加強原住民地區服務據點功能，爭取前瞻計畫經費補助一千兩百餘萬，針對縣內十個部落文化健康站進行硬體設備改善，期盼未來能提供更完善的照護服務。

硬體設備老舊 障礙連連

苗栗縣內各原住民文化健康站，作為提供部落長者日間關懷服務及學童課後扶植的空間，目前於南庄鄉南庄、東河；獅潭鄉百壽；泰安鄉斯瓦細格、圓墩、司馬限、中興、天狗、大安、士林等十個部落設有服務據點，但多數皆已年久失修，且未符合無障礙空間使用標準，使得服務功能大打折扣。

預計明年1月上旬完工

為改善山區原住民的生活品質，苗栗縣政府獲原住民族委員會前瞻補助一千兩百餘萬元，針對上述十個服務據點進行內部空間改善及設備修繕，目前已完成發包，陸續動工中，預計明年一月上旬全部完工。

苗縣府原住民族事務中心主任陳世省表示，整建將以原住民長輩使用方便為中心，除增添據點內設備，如飲水機、烹調廚具、電腦、投影設備、按摩椅、健身器材等，另著重改善無障礙空間，全面設置無障礙廁所、出入口坡道、電動式伸縮門、安全欄杆等，使長輩們可安心、方便參加據點內的各項活動。