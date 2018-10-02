〈北部〉竹市動物園工程變更 拚明年下半年揭幕

2018-10-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會重大工程專案小組昨天再度前往施工中的動物園再生計畫工區視察，針對動物園入口廣場緩坡道和猛獸區地下觀察通道強化玻璃及核心區塊大鳥籠咖啡廳和河馬樂樂的安置狀況進行了解，動物園園長表示，因部份工程變更設計，原訂明年上半年完工，將延至下半年完工開放。

市議會專案小組視察 了解進度

新竹市立動物園園長楊家民表示，斥資二．五億元的動物園再生計畫工程，是新竹公園跨域亮點計畫統包工程內的一項，希望打造類棲地的動物園，為保留動物園內的歷史建築和百年大鳥籠，經變更設計，目前已在加緊趕工，原則上會在明年下半年完工對外開放。

楊家民說，佔地二．七公頃的動物園，是十八公頃新竹公園內的一個重要區塊，此次動物園類棲地的再生計畫工程，將動物園分成高草疏林區、濱水動物區和猴島區、猛獸區及可愛動物區等五大動物展場，更在入口處增建親子景觀餐廳，並有百年大鳥籠核心廣場和歷史展區。

另外，為了讓動物有較好的生活空間，包括猛獸區都會增加三分之一的活動空間，更設有地下通道，可讓卅人同時在通道內以不驚擾老虎、紅毛猩猩和馬來熊的生活方式近距離觀察動物，這將會是動物園未來的新體驗。

議員要求緩坡道等應有防護措施

新竹市議會重大工程專案小組昨天再度前往動物園視察進度，市議員李國璋和劉聲正對動物園入口廣場有長四十五公尺的緩坡道，要求應有防護措施，避免輪椅族和娃娃車順著緩坡道滑行到人行道上，此外，猛獸區的地下通道觀察區採用強化玻璃，因有防止拍打及加大玻璃厚度，避免驚擾動物生活。

河馬樂樂安置 必須有妥善空間

此外，對於河馬樂樂的安置情況，李國璋和劉聲正都要求必須有妥善空間，降低對動物暫時安置環境影響。

楊家民強調，過去動物園約七十個物種，約三百隻動物，未來可能會減少為四十二種，但因動物繁殖仍會有三百隻動物，不過會提供動物更寬敞的活動空間，也能讓市民及遊客在園內更自在觀察動物。