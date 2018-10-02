〈北部〉桃園推廣AI 機器人競賽1488隊參與

2018-10-02

〔記者陳昀／桃園報導〕「全能機器人國際邀請賽暨桃園觀光工廠創客嘉年華」將於十九日至廿一日在桃園巨蛋登場，來自美國、德國、日本、韓國及國內的一四八八支隊伍將參與卅八項機器人競賽，現場還有觀光工廠展售體驗、新創團隊成果展，民眾於觀光工廠區消費滿三百元，就能參加gogoro電動車抽獎。

19日至21日桃園巨蛋登場

主辦活動的市府經濟發展局、青年事務局與祥儀慈善文教基金會昨在祥儀夢工廠舉行啟動記者會。市長鄭文燦出席表示，這場結合全能機器人國際邀請賽、觀光工廠DIY工作坊體驗及新創成果展的嘉年華會，能充分展現桃園的科技魅力，未來不但要持續舉辦，也會逐步增設創客學習中心。

4大領域推38種競賽項目

祥儀基金會董事長蔡逢春指出，全能機器人競賽以人工智慧（AI）為主題，結合陸、海、空、創客四大領域，推出相撲機器人競賽、RFL機器人格鬥賽、水上龍舟、三對三足球賽等卅八種競賽項目，現場另提供一千五百個家庭名額可DIY組裝機器人。

觀光工廠方面，有宏亞、卡司蒂拉樂園、聚紡、義美等卅家廠商設置個別展售區及特色主題館，並有廿台胖卡美食車隊、八十場特色DIY活動，讓民眾能完整體驗桃園觀光特色、台灣文創及美食文化。創客學習部分，由親子天下策劃多場萬人工作坊，推動問題導向學習及DIY活動。

新創嘉年華部分，青年局長顏蔚慈說，分為人工智慧、虛擬實境、物聯網、創客及技轉研發五大展區，由一百五十組新創團隊展現各自的研發成果，包括青創指揮部、安東青創基地及新明青創基地進駐的優秀團隊。

嘉年華的觀光工廠區則將舉行多項整合促銷活動，詳情可查詢臉書粉絲專頁「TIRT 全能機器人國際邀請賽暨桃園觀光工廠創客嘉年華」。