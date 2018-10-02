〈中部〉100個花博職缺 向社會新鮮人招手

2018-10-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為協助社會新鮮人豐富職場經驗，建立就業自信，市府勞工局釋出一百個花博職場體驗職缺，今年大專應屆畢業且仍待業青年，可獲為期半年的體驗職缺，薪資最高可達廿六Ｋ，盼增加社會新鮮人儲備職場經驗及求職信心，以利順利就業。

為期半年體驗 薪資最高26Ｋ

勞工局長黃荷婷指出，依據勞動部前年統計，青年勞工初次就業尋職時間平均為兩個月，考量大專應屆畢業生畢業迄今已近四個月，若仍待業中，恐影響年輕人自信，特地與包括教育、勞工、經發等單位推展青年希望工程，提供一百個花博職場體驗職缺，幫助年輕人先有工作穩定經濟收入，並增進職場經驗，培養就業自信。

勞工局指出，這次釋出的職缺為期半年，將在工作結束前，引進專屬的就業服務員協助參與青年進行職涯發展評估，盼協助青年順利進入就業市場。

須大專應屆畢業 未有就業經歷

台中市就業服務處指出，青年花博職場體驗職缺申請資格限設籍台中或畢業於台中大專院校或研究所的應屆畢業生，鼓勵年輕人留在台中市發展，且報名資格限畢業迄今尚未有正職就業經歷者。

台中就服處說，工作地點將在花博包括后里馬場、外埔園區及豐原葫蘆墩公園等三大園區，以協助導覽、接待與顧客服務等工作為主，工作期間自十一月一日到明年四月卅日。

台中就服處指出，一天工作八小時，月工作廿二天，十一月到十二月每小時基本工資一百四十元，明年一到四月每小時基本工資一百五十元，月薪自二萬四千六百四十元到二萬六千四百元，並享有勞、健保及提繳勞工退休金。

明日起至11日報名 25日抽籤

台中就服處表示，本月三日到十一日受理報名，報名須附身分證正反面影本及畢業證書正面影本等，只要符合資格均能報名，資料審查後符合資格者即能分發，若超出人數，將在廿五日公開抽籤；詳細資訊可洽詢台中市就業服務處。