〈中部〉梧棲漁港新魚貨直銷中心 春節後才漲租

2018-10-02

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲漁港新建魚貨直銷中心銷售區十一月將落成啟用，台中區漁會日前宣布調漲攤位租金，引發攤商陳情，立法院副院長蔡其昌及市議員王立任昨邀台中市漁民魚貨發展協會及台中區漁會協調，台中區漁會允諾原本明年元旦後調漲租金，延至農曆年後再調漲，且兩年內租金只降不漲，讓梧棲漁港魚貨直銷中心銷售區調漲租金爭議和平落幕！

攤商可10月進駐 11月開幕營運

梧棲漁港新建魚貨直銷中心銷售區硬體建設已大致完成，台中區漁會表示，攤商可於十月進駐，十一月正式開幕營運，但台中區漁會上月宣布攤位將調漲租金，並要求攤商換約，結果引來台中市漁民魚貨發展協會陳情，要求明年底舊契約結束才可調漲租金，並保障攤商集會結社的權益。

蔡其昌昨邀台中市漁民魚貨發展協會、台中區漁會及漁業署等協調。台中區漁會指出，銷售區攤位租金調漲幅度僅兩成八，漁會每年僅增加兩百四十萬元收入，但新建的銷售區面積大，光房屋稅、地價稅，每年即增加一百萬元支出，還需辦理消防等公共安全檢查及設施維護，所剩無幾，漁會並未將調漲的租金放進口袋。

經蔡其昌爭取 兩年內不漲租金

由於梧棲漁港新建魚貨直銷中心銷售區共七十三個攤位，業者皆與漁會更換合約完成，攤位租金形同「漲定了」。但蔡其昌為漁民攤商爭取權益，希望漁會提供優惠，兩年內租金只可降不可漲，同時保障漁民攤商等集會結社的權利。

台中區漁會總幹事趙朝森表示，漁民攤商有集會結社的權利，但不可侵害到漁會權益，允諾延至農曆年後再調漲攤位租金，提供攤商更多緩衝時間。