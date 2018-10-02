〈中部〉猴探井天空之橋 男深夜墜橋亡

2018-10-02

〔記者陳冠備／彰化報導〕南投彰化交界的觀光景點猴探井「天空之橋」，驚傳有人跳橋！二十四歲曾姓男子於上週六（二十九日）晚間，獨自到南投彰化交界的「天空之橋」散心，卻傳訊給前女友表明要「從天空之橋跳下去」，彰化、南投警消展開聯合搜尋，三十日凌晨在七十多公尺深的山谷找到曾男，但已無生命跡象，送醫後宣告不治。

「天空之橋」為梯子型吊橋，又有「微笑之橋」之稱，全長約二○四公尺，二○一二年六月開始營運，最大通行人數為一五○人，南投縣政府採入場五○元收費管理，二○一四年八月曾發生劉姓孕婦疑因產前憂鬱症跳橋案件，昨日又傳男子感情因素想不開，趁入夜無人之際跳橋尋短。

警方表示，上週六晚間十點，接獲民眾通報有人跳橋，趕緊通知猴探井遊憩區管理人員到場開啟北端入口大門找人，隨後在橋南端的文玄宮廣場發現曾男機車，但人不見蹤影，員警最後在橋上發現喝剩一半的酒瓶，研判已有不測，立即報請消防隊搜救。

彰化縣消防局第二大隊小隊長梁玉山表示，事故地點位於彰化、南投交界，兩縣共出動約三十多人搜救，由於橋面至山谷位置將近七十公尺深，搜救人員先以探照燈確認掉落位置，才從橋上攀下山谷救人，凌晨一點四十四分找到曾男，但已無生命跡象，耗費近二小時才將曾男緩吊掛至橋上，不過他因全身嚴重骨折、變形，後腦撕裂傷，送往南投醫院急救仍告不治。