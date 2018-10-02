〈中部〉追加墊付8千餘萬 埔里公所︰沒舉債

2018-10-02

〔記者佟振國／南投報導〕債留子孫現在進行式？南投縣埔里鎮民代表何惠娟昨召開記者會，質疑三個多月後將卸任的鎮長周義雄，近四個月來透過向代表會墊付案追加八千七百五十萬元公共工程預算，嚴重拖垮鎮庫，公所財政課則強調工程墊付案均有財源，絕對沒有舉債，鎮代質疑完全子虛烏有。

挨批債留子孫 鎮長保留法律追訴權

鎮長周義雄昨天拒絕受訪，僅發表簡短聲明，強調選舉期間，對於候選人造勢行為（何惠娟將參選縣議員），公所及其個人基於行政中立原則不予評論，如涉及妨害公所及個人名譽，將保留法律追訴權。

鎮代何惠娟昨天透過行動劇表達對埔里財政的憂心，表示公所今年度預算增編四千萬元，為建殯儀館貸款六千萬元及購地近六千七百萬元，還向銀行貸款五千五百萬元，今年五、九月概括提及做鎮內公共建設就追加短期墊付預算八千七百五十萬元，距離鎮長任期只剩三個多月，要花這麼多錢，啟人疑竇。

何惠娟更質疑墊付款項金額龐大，幾乎打破歷任鎮長紀錄，前主席蔡淑芬曾立下墊付案金額超過五十萬元須由所有代表同意才能追加之例，如今卻由主席蔡文仲、副主席黃世芳就能決議，完全將鎮民代表會變成公所的鎮民代表課。

公所財政課長馮玉芬表示，墊付案工程經費均來自遺產、贈與、地價、房屋等稅收，以及中央補助款、各管線單位施工所繳交的道路挖掘基金，並無舉債損及公所財政等問題。

鎮代會主席︰定期會時將細項審議

蔡文仲、黃世芳也強調代表會休會期間由主席同意公所墊付案是慣例，定期會時會細項審議，而且這些公共建設包括道路、排水溝等，是依在地卅三里里長、居民建請，甚至也有代表建議案去執行，公所既然有財源，也因鎮民需求去做建設，何擔任五屆鎮代，對墊付案流程應再清楚不過，之前從無意見，為何現在才又覺得他們不對。